Stern der Satire strahlt für Marlene Dietrich

Mainz (dpa) - Hollywood-Star Marlene Dietrich (1901-1992) hat nun auch in Mainz einen Stern - auf dem „Walk of Fame der Satire“. Das Deutsche Kabarettarchiv würdigte damit am Sonntag ihre Erfolge als Chansonsängerin.

„Was wir in der Matinee erlebt haben, war eine Sternstunde“, sagte der Leiter des Archivs, Jürgen Kessler, der Nachrichtenagentur dpa. Ton- und Filmaufnahmen der Dietrich wurden gezeigt, darunter eine erste Probeaufnahme für den späteren Welthit „Der blaue Engel“.

Der Stern auf dem Trottoir vor dem Archiv erstrahle aber auch für die Haltung Marlene Dietrichs hinter ihren Chansons, sagte Kessler. Sie habe weltweit gegen Faschismus, Rassenhass und Krieg angesungen. In der Matinee sang die Kabarettistin Ulrike Neradt Chansons der Dietrich.

Seit 2004 erinnert der Mainzer „Walk of Fame“ an Künstler aller Spielformen der Satire, unter anderem Loriot, Werner Finck, Hanns Dieter Hüsch, Kurt Tucholsky oder Erika Mann. Den Dietrich-Stern hat die Landessenderdirektorin des SWR in Rheinland-Pfalz, Simone Sanftenberg, gestiftet.