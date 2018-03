Stephen Hawking wird in Cambridge beigesetzt

Der Astrophysiker Stephen Hawking wird in der britischen Universitätsstadt Cambridge beigesetzt. Die Trauerfeier findet am 31. März ab 15 Uhr deutscher Zeit in der Kirche St. Mary's statt. Das teilte Hawkings Familie heute mit. Neben Verwandten und Freunden seien auch Kollegen eingeladen. Der Forscher war letzte Woche im Alter von 76 Jahren in seinem Haus gestorben. St. Mary's ist eine Kirche der Universität Cambridge und direkt in der Nähe des Colleges, in dem Hawking mehr als 50 Jahre lang gewirkt hat.