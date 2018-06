Steinmeier will an Dialog mit Russland festhalten

Außenminister Frank-Walter Steinmeier will trotz der Ukraine-Krise am Dialog mit Russland festhalten. Das Verhältnis zu Russland werde sicherlich neu vermessen werden müssen, sagte Steinmeier in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Eine europäische Sicherheitsarchitektur sei aber nur dann möglich, wenn nicht alle bestehenden Gesprächsformate entwertet würden.