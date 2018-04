Steinmeier an die Schweizer: EU ist nicht Feindesland

Immer wieder kriegt Ravensburgs Verkehrsplaner eins aufs Dach: Wer irgendwo in der Stadt im Stau steckt oder das Gefühl hat, er muss an einer Ampel zu lange auf Grün warten, beschwert sich bei Timo Nordmann. Der kann als Herr über die städtischen Ampelanlagen zwar manchmal Abhilfe schaffen – oft aber auch nicht. Denn die 67 Ampeln vor Ort sind fast alle bereits so getaktet, dass der Verkehr so optimal wie möglich flutscht.

Wobei sie nicht etwa den lieben langen Tag über gleich eingestellt sind: In 24 Stunden wechseln fünf Programme ...