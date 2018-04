Steigende Zahl von Zweit-Asylanträgen in Deutschland

Noch hängt das lila Schild mit der weißen Aufschrift Charles Vögele oberhalb der Tür des Geschäfts in der Eduard-Pfeifer-Straße. Doch die Tage der Filiale des Bekleidungshauses sind auch in Aalen gezählt. Ob künftig Kik, Tedi, Woolworth oder Upim den Standort hier übernehmen, steht noch in den Sternen.

Seit über 16 Jahren gibt es die Charles-Vögele-Filiale in Aalen. Am 7. September 2000 öffnete diese in dem Gebäude neben dem Kinopark ihre Pforten.