Stefan Raab wirbt für die Niederlande

Oslo (dpa) - Der Kölner TV-Unterhalter Stefan Raab macht massiv Reklame für den niederländischen Eurovisions-Beitrag „Ik ben verliefd (Sha-la-lie)“ mit Sieneke, den viele andere eher peinlich finden.

„Es ist doch sagenhaft, dass so was hier läuft. Ich fordere alle Deutschen auf, beim Halbfinale am Donnerstag auf jeden Fall für die Niederlande zu stimmen“, sagte Raab in Oslo. Das wird allerdings schwer werden: Deutschland war nur beim ersten Halbfinale am Dienstagabend stimmberechtigt, beim zweiten Halbfinale gibt es keine deutschen Punkte für die Teilnehmer - das war vorher ausgelost worden. In seiner Euphorie für den Karneval-ähnlichen Song des legendären Vader Abraham (75) hat Raab dies vermutlich übersehen.

Abraham hatte 1977 auch in Deutschland mit dem „Lied der Schlümpfe“ großen Erfolg. Sein Lied für das diesjährige Eurovisions-Finale, mit dem die Sängerin Sieneke antritt, erinnert verblüffend daran.

„Das ist schon mutig, so was hier anzubieten, das muss unbedingt ins Finale“, sagt Raab in Oslo ungefragt zu allen Journalisten. Er bat darum, entsprechende Artikel „rechtzeitig“ vor dem zweiten Halbfinale am Donnerstagabend (21.00 Uhr, live beim Digitalsender Eins Festival) zu platzieren.

Raab will nicht gelten lassen, dass der Beitrag einfach nur unfassbar schlecht und unfreiwillig komisch ist: „Unser ganzes Team singt nur noch "Sha-la-lie"“. Selbst hat er als Sänger beim Eurovisions-Wettbewerb vor zehn Jahren mit dem etwas komplizierteren Titel „Wadde hadde dudde da“ einen fünften Platz für Deutschland geholt. Damit wäre sein Schützling Lena am Samstag ganz bestimmt zufrieden.