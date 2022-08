Statt in U-Haft: 43-Jähriger flüchtet schwer verletzt nach Unfall

Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte nach einem schwer verletzten Unfallfahrer bei Huisheim-Gosheim (Landkreis Donau-Ries) gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber, eine Drohne mit Wärmebildkamera sowie sogenannte Mantrailer-Polizeihunde wurden eingesetzt.

Am Montag, kurz vor 1 Uhr nachts war ein schwarzer Pkw zwischen der Herbermühle und dem Kriegstatthof bei Huisheim auf der sogenannten Mühlenstraße unterwegs. Hier kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum im Straßengraben. Der Aufprall war so heftig, dass dadurch unter anderem ein Vorderrad komplett von der Achse abriss und auf die Fahrbahn schleuderte.

Durch die Kollision löste der hochwertige Mercedes-SUV selbständig einen Notruf per E-Call mit den Geokoordinaten der Unfallstelle aus. Dabei wurde automatisch übermittelt, dass der Fahrer im Unfallwagen eingeklemmt sein könnte. Ebenfalls war zunächst nicht klar, ob weitere Fahrzeuge beteiligt sind.

Kurze Zeit später trafen mehrere Rettungswagenbesatzungen aus Donauwörth, Nördlingen, Oettingen sowie zwei Polizeistreifen der Inspektion Donauwörth am Unfallort ein. Doch der Unfallfahrer war nicht auffindbar. Polizei und Rettungskräfte fanden jedoch diverse Gegenstände im Wrack, die auf einen 43-jährigen polnischen Staatsangehörigen als Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt hinwiesen.

Da am ausgelösten Fahrerairbag und an weiteren Stellen in dem SUV deutliche Blutspuren sichtbar waren, musste von einer nicht unerheblichen Verletzung des Fahrers ausgegangen werden.

70 Kräfte der Feuerwehren aus Wemding, Huisheim und Gosheim suchten daraufhin den Bereich um den Unfallort ab.

Der 43-Jährige, der ersten Erkenntnissen zufolge im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz besitzt, konnte zunächst nicht aufgefunden werden. Hinweise auf weitere Personen im Fahrzeug ergaben sich nicht. Die Beamten stellten das abgeschleppte Unfallwrack zur Beweis- und Spurensicherung sicher. Die Schadenshöhe an dem Mercedes, der Totalschaden erlitt, beträgt mindestens 60 000 Euro. An der Buche, die durch den Pkw-Einschlag teilgefällt wurde, entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Im Rahmen umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Donauwörther Inspektion noch am Montagvormittag den mutmaßliche Fahrer des Unfallwagens in einem Wemdinger Beherbergungsbetrieb antreffen und in Gewahrsam nehmen. Zuvor hatte ein Bekannter den schwer verletzten polnischen Staatsangehörigen mit seinem Auto von der Unfallstelle abgeholt und zu der Unterkunft gefahren. Der Mann erlitt unter Anderem eine Armfraktur, Rippenbrüche sowie eine Bauchverletzung. Der Verletzte wurde in eine Krankenhaus eingeliefert und dort stationär behandelt.

Gleichzeitig stellten die Beamten fest, dass gegen den 43-Jährigen zwei offene Haftbefehle vorliegen. Er ist ersten Erkenntnissen zufolge auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand während der Fahrt zudem unter Medikamenteneinfluss.