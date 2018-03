„Start up!“: Karriere mit Carsten Maschmeyer

Wer träumt nicht von der eigenen Firma und der großen Karriere? Sat.1 und der Selfmade-Unternehmer Carsten Maschmeyer (58) wollen das jetzt ermöglichen.

Am 21. März (20.15 Uhr) startet die auf acht Teile angelegte Unternehmensgründershow „Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?“, wie der Münchner Privatsender am Donnerstag mitteilte.

Damit versucht Sat.1 an den Erfolg des Konkurrenzsenders Vox anzuknüpfen, der sich mit seiner Reihe „Die Höhle der Löwen“ in den vergangenen Jahren ins Gespräch brachte und beim TV-Publikum recht guten Anklang fand. Das Aushängeschild der Vox-Show ist ebenfalls der mit der Schauspielerin Veronica Ferres verheiratete Maschmeyer, der nun auf zwei Hochzeiten tanzen darf.

In der Sat.1-Show wird Maschmeyer mit 14 Kandidaten auf eine achtwöchige Reise fahren, in der nach bewährter TV-Manier nach und nach ausgesiebt wird, bis der beste überbleibt. Mit einem Budget von einer Million Euro ausgestattet und mit Maschmeyer als Partner darf sie oder er seine Geschäftsidee in einem eigenen Unternehmen umsetzen.

Neben Maschmeyer gehören zur Sat.1 Jury: Lea Lange, Geschäftsführerin und Gründerin von Juniqe.de, einem Onlineshop für bezahlbare Kunst; Klaus Schieble, Geschäftsführer beim Frühphaseninvestor seed + speed Ventures; Matthew Mockridge, Bruder von Sat.1-Enterianer Luke Mockridge sowie Gründer eines sogenannten Event-Start-ups.