Start mit Kleingruppen

Der Riedlinger Stadtbrandmeister Stefan Kuc hofft, dass seine Leute bald auch auf dem Trainingszentrum für Feuerwehren auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Pflummern üben können. „Wir fangen langsam wieder an“, vermeldet Betreiber Stefan Feucht, Geschäftsführer der Firma „International Fire & Rescue Training“ (IFRT). Nach ein paar wenigen Testlehrgängen war er kurz vor Aufnahme des regulären Betriebs ausgebremst worden, weil sämtliche Übungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren ausgesetzt wurden.

„Mit angezogener Handbremse“ versucht Feucht jetzt erneut den Start, auf Vorgabe des Innenministeriums vorerst aber nur mit Kleingruppen mit maximal zehn Teilnehmern. Geprobt werde dasselbe wie mit größeren Gruppen auch, also Realbrandbekämpfung und Löschübungen. „Mit Kleingruppen ist das kein Problem“, sagt Feucht. Die Teilnehmer tragen ohnehin Schutzanzüge. Beim Theorieunterricht werde der Hygieneabstand eingehalten.

Die Firma „International Fire & Rescue Training“ (IFRT) mit Sitz in Filderstadt hat voriges Jahr das Gelände auf dem früheren Munitionsdepot gepachtet. Mit Containern können verschiedene Gebäudestrukturen für die Brandbekämpfung dargestellt werden. Besonders realistische Bedingungen werden durch die Verwendung von festen Brennstoffen, vor allem Paletten mit unbehandeltem Holz, als Medium erreicht. : Im Gegensatz zu einem Gasbrandhaus, wie es in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal zur Verfügung steht, entstehen heißer Rauch und Wasserdampf wie bei einem realen Brandeinsatz.

Feucht hofft, dass die bereits gebuchten Termine von den Feuerwehren wahrgenommen werden. „Die Feuerwehren lassen es noch offen, ob sie kommen wollen oder nicht.“ Er denke aber, dass auch dem Landkreis an dieser Einrichtung gelegen sei. Stefan Kuc begrüßt es, dass Riedlingen ein Trainingszentrum direkt vor der Haustür habe.