Start für bundesweit erstes Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr

Hannover (dpa) - Mehr als 50 Abiturienten haben sich in Niedersachsen für das bundesweit erste Freiwillige Wissenschaftliche Jahr gemeldet.

„Wir haben das Freiwillige Jahr für Soziales, für Kultur und Umwelt. Jetzt können junge Menschen vor dem Studium ausprobieren, ob die Wissenschaft der richtige Weg ist“, sagte Wissenschaftsministerin Johanna Wanka (CDU) am Freitag in Hannover.

Seit dem 1. September forschen 56 Abiturienten zu Gentherapien, Quantenphysik und Lasern an fünf Standorten - darunter an der Medizinischen Hochschule, der Leibniz Universität Hannover und am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.