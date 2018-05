Starkes Erdbeben erschüttert Ostküste Taiwans - Hotel eingestürzt

Ein starkes Erdbeben hat in Taiwan die Menschen aus dem Schlaf gerissen. Ein Hotel stürzte nach Angaben der Feuerwehr ein, offizielle Berichte über Tote oder Verletzte lagen aber noch nicht vor. Der Lokalsender ETTV berichtete, mindestens 29 Menschen seien in dem Hotel eingeschlossen, die Rettungsarbeiten liefen. Das Beben hatte eine Stärke von 6,4 und ereignete sich kurz vor Mitternacht Ortszeit. Das Zentrum des Bebens lag in zehn Kilometer Tiefe, etwa 20 Kilometer nordöstlich der Stadt Hualian an der Ostküste.