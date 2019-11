Das vergangene Jahr blieb den meisten Bürgern wohl als Dürrejahr 2018 in Erinnerung. Doch es war auch das Jahr, in dem es der Himmel über Deutschland am stärksten regnen ließ. 1349-Mal kam es bundesweit zu Starkregen. So viele Ereignisse hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) seit Beginn der Messungen im Jahr 2001 noch nie registriert.

Damals kam es nur 281-Mal zu sintflutartigen Regenfällen. Und es werden nach Einschätzung des DWD-Experten Andreas Becker künftig noch mehr.