Starbesetzung für „Francis And The Godfather“ wächst an

Der Lockdown beutelt den Einzelhandel und macht auch vor großen Konzernen wie dem Textildiscounter Kik nicht halt. Im Gespräch mit Hannes Koch erklärt Patrick Zahn, Chef des Unternehmens, was die Corona-Einschränkungen für Kik und die Kunden bedeuten – und warum er die Corona-Förderprogramme der Bundesregierung für „Augenwischerei“ hält.

In Freizeitkleidung sitzt der Vorsitzende der Geschäftsführung vor seinem Computer zu Hause in Köln und führt das Interview via Internet.