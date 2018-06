Star-DJ David Guetta mit Fieber in Südamerika

Rio de Janeiro (dpa) - Das neue Jahr beginnt für David Guetta (44) mit gesundheitlichen Problemen. Der französische Star-DJ („Without You“), der gerade in Südamerika unterwegs ist, hat Fieber.

„Brasilien ist wirklich der erstaunlichste Ort, aber ich bin so verdammt krank“, ließ er seine Fans via Twitter wissen. „Es ist ziemlich hart, mit Fieber aufzutreten, aber ich will niemanden enttäuschen.“ Noch bis zum 16. Januar muss sich Guetta durchbeißen, der in Südamerika noch Auftritte in Chile, Brasilien und Argentinien geplant hat.