Star-DJ David Guetta hatte eine „Midlife Crisis“

Von Deutsche Presse-Agentur

In einem ausgebrannten Wohnmobil in Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) sind am Sonntagabend zwei Menschen tot gefunden worden. Die Spurensicherung der Polizei beginnt nun mit den Untersuchungen zur Brandursache, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Ob es sich um einen tragischen Unfall oder um ein Verbrechen handelt, sei derzeit noch offen. „Zum Ausbruch des Feuers können wir noch nichts sagen“, sagte der Polizeisprecher. Auch die Identität der Toten ist nach Angaben der Polizei wegen des Zustands der Leichen noch unbekannt.