Stanley Tucci in „Gambit“-Remake

Los Angeles (dpa) - Stanley Tucci, der zuletzt als Kindermörder in dem Drama „In meinem Himmel“ zu sehen war, gehört mit zu der Starbesetzung für die Kriminalkomödie „Gambit“. Dem US-Branchenblatt „Variety“ zufolge hat Oscar-Preisträgerin Cloris Leachman („Die letzte Vorstellung“) ebenfalls eine Rolle bekommen.

Als Hauptdarsteller stehen Oscar-Gewinner Colin Firth („The King's Speech“) und Cameron Diaz seit Monaten fest. Regisseur Michael Hoffman („Ein russischer Sommer“) hat in diesem Monat in London mit den Dreharbeiten begonnen. Es ist ein Remake des gleichnamigen britischen Streifens (Dt. Titel: „Das Mädchen aus der Cherry-Bar“) aus dem Jahr 1966. Das Original, mit Shirley MacLaine und Michael Caine in den Hauptrollen drehte sich um einen Dieb, der mit Hilfe einer schönen Frau eine wertvolle Statue aus dem Haus eines Millionärs stehlen will. In dem Remake spielt Firth einen Londoner Kunsthändler, der einen reichen Sammler dazu bringen will, ein gefälschtes Monet-Gemälde zu kaufen. Die Oscar-gekrönten Drehbuchautoren und Regisseure Ethan und Joel Cohen („No Country for Old Men“) liefern das Drehbuch.