Staatsfernsehen: Früherer ägyptischer Präsident Mursi ist tot

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem Unfall ist es am Sonntagvormittag bei Zaisenhofen gekommen. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall, als ein 46-jähriger Opel-Fahrer gegen 10.45 Uhr von der Raiffeisenstraße kommend auf die Landesstraße 265 in Richtung Oberhorgen abbiegen wollte.

Außer dem Fahrer befanden sich eine 42-jährige Frau sowie zwei acht- und 15-jährige Kinder im Fahrzeug.