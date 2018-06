Staatsanwaltschaft wirft Abdeslam Terrorismus und Mord vor

Die Staatsanwaltschaft Paris geht wegen Beteiligung an terroristischen Taten und Mord gegen den mutmaßlichen Islamisten Salah Abdeslam vor. Dem 26-Jährigen wird die Beteiligung an den Pariser Attentaten vom 13. November mit 130 Todesopfern vorgeworfen. Er hat sich aus Sicht der Ermittler einer terroristischen Vereinigung angeschlossen. Abdeslam wurde nach einem Termin vor dem Ermittlungsrichter inhaftiert. Ob er auch an der Vorbereitung der Brüsseler Anschläge vom März beteiligt war, ist unklar. Er war am Morgen von Belgien an Frankreich ausgeliefert worden.