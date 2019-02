Staat bekommt Unterhaltsvorschuss von säumigen Eltern kaum zurück

Der Staat schafft es weiter nur selten, den von ihm gezahlten Unterhaltsvorschuss für Kinder von Alleinerziehenden von den säumigen Elternteilen zurückzuholen. Wie das Familienministerium bestätigte, sank die Rückholquote im vergangenen Jahr von zuvor 19 auf nur noch 13 Prozent. Demnach wurden im Jahr 2018 rund 2,1 Milliarden Euro an Unterhaltsvorschuss ausgezahlt, aber nur etwa 270 Millionen wieder eingetrieben. Familienministerin Franziska Giffey sagte, in den Ländern müsse in diesem Jahr wieder „viel, viel stärker“ darauf geachtet werden.