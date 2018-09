Störenfried im Dreamliner zwingt Qantas-Flug zur Umkehr

Von Schwäbische Zeitung

Durch groben Unfug ist am Samstagabend ein 21-Jähriger in Schlier schwer verletzt worden: Als die Ravensburger Polizei gegen 22.45 Uhr in Richtung Friedhofstraße ausrückte, ging sie zunächst von einem Verkehrsunfall mit überschlagenem Wagen aus. Vor Ort fanden die Beamten neben einem beschädigten Auto einen verletzten 21-jährigen Mann, der am Boden lag.

Die Aussage der Freunde des Verletzten, dass dieser unabhängig von dem Verkehrsunfall von einer Mauer auf den Betonboden gestürzt sei, wurde schnell als Schutzbehauptung aufgedeckt.