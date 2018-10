Von Schwäbische Zeitung und Heino Schütte und dpa

Bei dem Flugzeugabsturz in Rechberghausen ist am Sonntag die Fliegerlegende Wolfgang Dallach ums Leben gekommen. Er war zweimal deutscher Vize-Kunstflugmeister und einmal Vize-Europameister. Seine 49-jährige Lebensgefährtin ist ebenfalls bei dem Absturz gestorben.

Ein Flugzeugabsturz mitten in einem Wohngebiet hat die Menschen im Stauferland am Sonntag bis tief in die Nacht aufgeschreckt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht geklärt: Einige Indizien deuten eher auf eine technische Störung an der Maschine als auf ...