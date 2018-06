Springer legt Immonet und Immowelt zusammen

Axel Springer führt die Immobilien-Webseiten Immonet und Immowelt zusammen und will so den Marktführer ImmobilienScout24 angreifen. Die beiden Portale sollen künftig gemeinsam in einer neuen Immowelt Holding AG geführt werden, teilte Springer mit.

Immonet gehört bereits zu dem Medienhaus. Insgesamt werden die Immobilienwebseiten mit 420 Millionen Euro bewertet. Axel Springer Digital Classifieds, die Besitzerin von Immonet, zahle etwa 131 Millionen Euro an bisherige Immowelt-Besitzer.

Springer will mit dem gemeinsamen Portal seine Position gegenüber der Münchner Scout24 Holding stärken. Die Kartellbehörden müssen den Plänen noch zustimmen. Auf Immonet und Immowelt können Nutzer Mietwohnungen und Geschäftsräume finden.

