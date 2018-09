Sprengel Museum stellt Anne Collier vor

In ihren Fotografien reflektiert die in New York lebende Künstlerin Anne Collier die emotionalen Wirkungen von Bildern. Eine Auswahl ihrer Arbeiten ist von diesem Mittwoch an in der Ausstellung „Anne Collier: Photographic“ im Sprengel Museum Hannover zu sehen.

Colliers Motive stammen von Postern, Plattencovern oder Zeitschriften vorwiegend aus den 1970er und 1980er Jahren. Darunter sind Augen von weinenden Frauen, Wolken oder Wellen. Teils sind die Fotos romantisierend, teils von Sexismus geprägt. Indem sie die Bilder abfotografiere, schaffe sie Distanz, filtere Emotionen und liefere Anlass zum Nachdenken über das Dargestellte, teilte das Museum am Dienstag mit.

Die Werke der 1970 in Los Angeles geborenen Künstlerin wurden schon in zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt. Colliers Präsentation in Hannover ist nach Museumsangaben ihre erste museale Einzelausstellung in Deutschland. Die Schau läuft bis zum 6. Januar 2019. Sie wurde gemeinsam mit dem Fotomuseum Winterthur in der Schweiz konzipiert, wo sie vom 23. Februar bis zum 26. Mai 2019 zu sehen sein wird.

