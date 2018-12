Sprecher: Bundeskanzlerin plant keine Kabinettsumbildung

Weil er ein kürzlich erworbenes Mehrfamilienhaus im Ulmer Stadtteil Böfingen zu finanziell lukrativeren WG-Zimmern umbauen will, hat ein Hauseigentümer allen Mietern gekündigt. Nach dem ersten Schock regt sich bei ihnen nun der Widerstand.

Der Hauseigentümer, der nach Angaben der Mieter aus dem Landkreis Biberach stammen soll, hatte das Gebäude, Baujahr 1908, in der ruhigen Ulmer Wohngegend im Herbst gekauft. Den Mietern sei in diesem Moment zwar bewusst gewesen, dass sich nun etwas verändern könnte, „aber was dann passierte, ...