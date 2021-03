Spike Lee wird Jury-Präsident in Cannes

In Neuler sind Fälle mit der britischen Corona-Mutation nachgewiesen worden. Seit Montag sind die Kindergärten Sankt Benedikt und die Kindertagesstätte Mutter Teresa in Neuler geschlossen. Auch eine Klasse an der Brühlschule wurde in Quarantäne geschickt.

Von der 14-tägigen Quarantäne betroffen sind mehr als 100 Personen. Das teilte Bürgermeisterin Sabine Heidrich auf Anfrage mit. Die genaue Zahl könne sie nicht nennen. Bei rund 30 Kindern aus den Kindergärten und zusätzlich einer Schulklasse, gehe sie von „über hundert Menschen“ ...