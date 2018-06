„Spiel für dein Land“ geht in die zweite Runde

Die erste Runde entschied der Gastgeber für sich: Deutschland war der Gewinner der Premiere des TV-Quiz-Dreikampfs „Spiel für dein Land“, an dem noch die Eurovisionspartner Schweiz und Österreich teilnahmen.

Insgesamt 200 000 Menschen aus den drei Ländern beteiligten sich per Smartphone-App.

An diesem Samstag startet in Berlin live um 20.15 Uhr im Ersten der zweite Durchgang des Dreiländerkampfs mit Moderator Jörg Pilawa, wie die ARD mitteilte. Als Stargäste haben sich der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz und die aus Thüringen stammende Sängerin Yvonne Catterfeld angekündigt.

Als prominente Quiz-Kandidaten gehen für Deutschland Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Tennislegende Boris Becker ins Rennen, für Österreich das Model Larissa Marolt sowie der Sänger Klaus Eberhartinger und für die Schweiz die Eiskunstläuferin Denise Biellmann sowie Moderator Sven Epiney.

Die erste Ausgabe von „Spiel für dein Land“ sahen allein in Deutschland 4,77 Millionen Zuschauer (16,9 Prozent), in Österreich waren es gut 800 000 (34,0 Prozent) und in der Schweiz 490 000 (32,8 Prozent).