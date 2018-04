„Spiegel“: Viele Gefährder haben Asylantrag gestellt

Ehrlich, bürgernah, unabhängig und unbestechlich: So beschreibt sich Friedhild Anni Miller aus Sindelfingen. Ihr Ziel: „Alle Menschen sollen gleich sein und die gleichen Rechte haben.“ Das sei es auch, was sie motiviere. Friedhild Anni Miller, auch Fridi genannt, habe ihren Hut bei 80 Bürgermeisterwahlen, fünf Oberbürgermeister- und einer Landratswahl in den Ring geworfen. So auch in Blaubeuren am Sonntag, 15. April.

Beim Autokonzern Daimler wurde sie zur Kontoristin ausgebildet, arbeitete dann vier Jahre im Bereich des Einkaufs ...