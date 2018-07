„Spiegel“ startet eigene iPad-Anwendung

Hamburg (dpa) - Für das iPad in Deutschland bringt auch der Hamburger Spiegel-Verlag eine Anwendung seines Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ heraus.

Die im Verlag erstellte Version präsentiere den vollständigen Inhalt des Heftes in einer neuartigen Optik, erweitert durch verschiedene multimediale Inhalte wie Video-Dokumentationen und Foren. Das teilte der Verlag am Donnerstag in Hamburg mit. Das iPad, der neuartige Tablet-Computer von Apple, wird von diesem Freitag (28.5.) an in Deutschland verkauft.

Die aktuelle „Spiegel“-Ausgabe könne mit der Applikation am Samstagabend von 22 Uhr an über WLAN oder 3G in weniger als einer Minute auf das iPad geladen werden. Der einmalige Bezug kostet 3,99 Euro, das Probe-Abonnement für elf Ausgaben 29 Euro. Das reguläre Abonnement werde wie der Printtitel 3,65 Euro pro Ausgabe kosten, teilte der Verlag mit.

Internet: www.spiegel.de