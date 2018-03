„Spiegel“: CSU protestiert gegen KZ-Puzzle bei Amazon

München (dpa) - Die CSU verlangt vom Internethändler Amazon den Verkauf eines Puzzles zu stoppen, auf dem ein Bild des Krematoriums des früheren Konzentrationslagers Dachau abgebildet ist.

„Für die Überlebenden des Konzentrationslagers Dachau und die Angehörigen der Opfer ist dies ein Schlag ins Gesicht“, schreibt die Chefin der CSU- Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, dem „Spiegel“ zufolge in einem Brief an das Unternehmen. Das Puzzle wird von einem privaten Anbieter über die US-Seite von Amazon vertrieben, im deutschen Angebot ist das Produkt allerdings nicht zu finden. Amazon war am Sonntag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

In den USA lassen sich bei Amazon allerdings eine Vielzahl von Produkten mit NS-Bezug erwerben, etwa Armbinden mit Hakenkreuzen oder Nazi-Abzeichen.

Puzzle bei amazon.com