Spießer trifft Smartphone

Mit neuer Elektronik macht VW den Passat fit für die zweite Halbzeit.

Er gilt ein bisschen als Spießer – doch so wenig aufregend der Passat auch sein mag, so erfolgreich ist er. Schließlich hat VW von Limousine und Variant seit 1972 rund 30 Millionen Exemplare verkauft und ihn damit als eines der gefragtesten Mittelklasse-Modelle der Welt etabliert. Und während dem Golf als absolutem Bestseller mit dem iD gerade Konkurrenz im eigenen Haus erwächst, fährt der Passat erst einmal unbeirrt weiter. Doch auch an ihm geht die neue Zeit nicht spurlos vorüber. Bis er komplett elektrifiziert wird, dürfte es zwar noch mindestens drei, eher fünf Jahre dauern. Aber zumindest die Digitalisierung bricht sich jetzt Bahn. Denn wenn die mittlerweile achte Generation nach den Sommerferien zu Preisen ab zunächst 34 720 Euro für die Limousine und 35 825 Euro für den Variant in die zweite Halbzeit rollt, werden die üblichen Retuschen am Design genauso nebensächlich wie das Update bei den Motoren – und es dreht sich fast alles um die Elektronik.

So rühmen die Niedersachsen die Baureihe als Vorreiter des automatisierten Fahrens und schalten den Travel Assist nun fast über den gesamten Geschwindigkeitsbereich frei: Bis 210 km/h kann man die Hände zumindest sekundenweise vom neuen und nun erstmals mit Berührungssensoren ausgestatteten Lenkrad nehmen und dem Passat allein die Spurführung und die Abstandsregelung überlassen.

Parktickets online bezahlen

Dazu gibt es – wie sonst nur im VW Touareg – das intelligente Matrix-Licht, neue Instrumente mit noch mehr Kontrast und mehr Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration sowie die nächste Generation des Modularen Infotainment-Baukastens. Dieser bietet künftig ganz neue, nützliche Services. Denn so lassen sich nicht nur Musik und andere Informationen streamen, sondern es steht auch ein digitaler Schlüssel zur Verfügung, Kurierdienste können die Päckchen ins geparkte Auto liefern, und Besitzer können ihre Parktickets jetzt online und bargeldlos bezahlen.

Zwar dreht sich bei diesem Facelift fast alles um die Software. Doch ein bisschen neue Hardware ist auch verbaut – vor allem unter der Haube. Denn mit der Modellpflege startet VW eine neue Generation von TDI-Motoren, die ihren Einstand hier mit 150 PS gibt und immerhin zehn Gramm weniger CO pro Kilometer ausstoßen soll. Außerdem statten die Wolfsburger den Passat GTE mit einem größeren Plug-In-Akku aus und steigern mit jetzt 13 kWh die Reichweite des 218 PS starken Teilzeitstromers auf bis zu 56 Kilometer.

Dieser Antrieb passt perfekt zum Passat – denn damit wird das Auto gar vollends zu einem Leisetreter, der im besten Sinne unauffällig bleibt: Man fährt einfach drauf los und merkt gar nicht, wie oft und wie lang man elektrisch unterwegs ist. Nur wenn man es mal eilig hat und kräftig aufs Pedal tritt, wird der Motor unangenehm laut und klingt arg angestrengt. Neben dem GTE sind dann noch drei aus der ersten Halbzeit bekannte Diesel mit 120, 190 und 240 PS sowie drei jetzt mit Partikelfilter versehene Benziner erhältlich, die auf 150, 190 und 272 PS kommen.

Angeblich sparsamer als bisher und vor allem schlauer, so soll der Passat seine Rolle als Bestseller behaupten und den Aufbruch in die digitale Welt wagen. Dabei haben die Niedersachsen sogar auf Kleinigkeiten geachtet – und selbst die analoge Uhr im Cockpit ausgemustert.