Spider-Man mischt bei den Avengers-Helden mit

Spider-Man zieht auch auf der Kinoleinwand ins Comic-Universum rund um die Avengers ein. Der Spinnenmann mit den Superkräften soll in einem der nächsten Filme von Disneys Marvel-Studios auftreten.

Das sieht ein Deal mit dem Filmstudio Sony Pictures vor, dem seit über zehn Jahren die Filmrechte an Spider-Man gehören. Von dem aktuellen Zeitplan käme dafür zum Beispiel das nächsten Abenteuer von Captain America in Frage.

Der Spinnenmann mit den Superkräften ist eine der bekanntesten Comic-Figuren aus dem Marvel-Universum. Im Kino waren die Welten aber bisher getrennt. Nun könnten im Gegenzug auch andere Marvel-Figuren in Spider-Man-Filmen auftreten, erklärten die Unternehmen.

Marvel wird zudem Sonys für 2017 geplanten kommenden Spider-Man-Film mitproduzieren. Sony werde aber weiterhin die Filme um Spider-Man finanzieren und vertreiben und das letzte Wort bei kreativen Entscheidungen behalten, hieß es.

Hauptdarsteller in den ersten drei Spider-Man-Streifen war 2002, 2004 und 2007 Tobey Maguire (39). In den Neuauflagen „The Amazing Spider-Man“ Teil eins und zwei (2012, 2014) spielte Andrew Garfield (31) die Rolle des Peter Parker. Welcher Star in dem neuen Streifen im Spinnenkostüm die Häuserwände hochklettert und die Welt rettet, ist noch nicht bekannt.