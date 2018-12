„Spider-Man“ in USA-Kinos vorn

Mit dem neuen Animationsfilm „Spider-Man: Into The Spider-Verse“ hat es einer der beliebtesten Superhelden in den USA und Kanada an die Spitze der Kinocharts geschafft.

Der Film spielte an seinem Einstiegswochenende solide 35 Millionen Dollar (31 Mio Euro) ein, wie der Branchendienst „Box Office Mojo“ berichtete. Der starke Start gab den Produzenten Hoffnungen auf guten Umsatz über die Feiertage um Weihnachten und Neujahr.

In Deutschland lief der Film zeitgleich unter dem Titel „Spider-Man: A New Universe“ an. Er erzählt die Geschichte von Teenager Miles Morales (Originalstimme Shameik Moore), der nach einem Spinnenbiss übermenschliche Kräfte erlangt. Kurz nach dem Biss begegnet er dem wahren Spider-Man Peter Parker, in dessen Fußstapfen der junge Held bald treten muss. Der Film dürfte vor allem Fans und Familien ins Kino ziehen. Berichten zufolge lagen die Produktionskosten bei rund 90 Millionen Dollar (80 Mio Euro).

Deutlich weniger spielte über das Wochenende der weitere Neueinsteiger „The Mule“ von Regisseur und Schauspieler Clint Eastwood ein. Das Drama dreht sich um einen 90 Jahre alten Gärtner, der einen Job als Kurier für ein mexikanisches Drogenkartell annimmt. Der Film kam mit einer Einspielsumme von 17 Millionen Dollar (15 Mio Euro) auf den zweiten Platz im Ranking.

Die Zeit vor Weihnachten gilt in Nordamerika als eher umsatzschwach. Entsprechend mäßig waren die Einnahmen für Disneys Animationsfilm „Chaos im Netz“ über den tapsigen Ralph und „Der Grinch“ über den grummeligen Weihnachtshasser, dem dritt- beziehungsweise viertplatzierten Titel im Ranking. Über die Feiertage und den Jahreswechsel laufen Filme dann meist wieder erfolgreicher.

Nur auf Platz fünf schaffte es der von Peter Jackson („Herr der Ringe“) produzierte Thriller „Mortal Engines“. Der postapokalyptische Film startete mit dem Zusatztitel „Krieg der Städte“ zeitgleich in Deutschland und stieß bei Kritikern auf eher verhaltenes Interesse.

Box Office Mojo

Hollywood Reporter