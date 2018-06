Spezialeffekte-Studio Digital Domain kämpft ums Überleben

New York (dpa) - Digital Domain ist eines der bekanntesten Spezialeffekte-Studios in Hollywood. Eine rasante Expansion mit neuen Projekten wie einem eigenen Animationsfilm hat es an den Rand der Pleite gebracht.

Das Spezialeffekte-Studio Digital Domain hat einst die „Titanic“ auf der Leinwand versinken lassen, jetzt kämpft es selbst gegen den Untergang. Die Firma warnt, dass sie einen Insolvenzantrag stellen könnte, wenn kein frisches Geld gefunden wird. Der Chef John Textor trat am Freitag zurück, das Animationsstudio in Florida wird geschlossen.

Die Studios in Kalifornien und Vancouver, in denen hauptsächlich die Spezialeffekte für Hollywood produziert werden, sollen dagegen vorerst ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Zugleich hieß es, die Dachgesellschaft Digital Domain Media Group könnte gezwungen sein, Schutz vor seinen Gläubigern zu suchen, wenn es nicht gelingt, schnell zusätzliche Mittel für den laufenden Betrieb zu finden.

Firmenchef Textor hatte versucht, das Geschäft von Digital Domain auf neue Bereiche auszuweiten. So ließ er Hologramm-Versionen von Elvis Presley und des getöteten Rappers Tupac Shakur entwickeln, die bei Konzerten auftreten können. Zudem startete er die Arbeit an einem eigenen Animationsfilm und baute dafür das Studio in Florida auf. „The Legend of Tembo“, die Geschichte eines Elefanten, sollte 2013 ins Kino kommen. Jetzt wurde die Arbeit an dem Film eingestellt. Textor kritisierte, das sei die falsche Entscheidung.

Die Projekte verschlangen viel Geld. Digital Domain bekam zwar bei der Ansiedelung des Animationsstudios in Port St. Lucie in Florida eine Förderung im Volumen von rund 135 Millionen Dollar zugesagt. Doch zusätzlich nahm die Firma im Mai einen Kredit über 35 Millionen Dollar von mehreren Finanzfirmen auf. Dieser Kredit sorgt jetzt für arge Probleme: Als Teil des Deals musste Digital Domain auch bestimmte Bargeldreserven vorweisen können - verfehlte jedoch zum bereits verschobenen Stichtag im August die vereinbarte Marke. Damit wurde eine Strafe von 16 Millionen Dollar fällig. Die Gläubiger erklärten sich zwar bereit, das Geld vorerst nicht einzufordern, die Millionenstrafe hängt aber wie ein Damoklesschwert über Digital Domain. Deswegen zog der Verwaltungsrat die Reißleine.

Spezialeffekte für Filme wie „Titanic“ oder „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ haben der einst von Starregisseur James Cameron mitgegründeten Digital Domain mehrere Oscars eingebracht. Die Firma steuerte Effekte zu Dutzenden Kinohits bei, zuletzt unter anderem zu „Transformers 3“, „Thor“ oder „Avatar“. An vielen Filmen sind heute einige Dutzend Effekte-Anbieter beteiligt, die ihre Spezialgebiete haben.

