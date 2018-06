Spektakuläre Baby-Vertauschung: Fast zwei Millionen Entschädigung

Gut 20 Jahre nach der Vertauschung von zwei Babys in Frankreich sollen die betroffenen Familien insgesamt knapp zwei Millionen Euro Entschädigung erhalten. Das hat ein Gericht im südfranzösischen Grasse entschieden, wie die Anwältin der Klinik in Cannes, Sophie Chas, am Dienstag mitteilte. Die Familien hatten mehr als zwölf Millionen Euro Schadensersatz verlangt. Die neugeborenen Mädchen Manon und Mathilde waren im Sommer 1994 in der Klinik in Cannes vertauscht worden. Erst dank einem Gentest wurde die Verwechselung dann lange Zeit später bestätigt.