SPD: Seehofer „Vater von reichlich Problemen“

Die Nachricht hat am Mittwoch in Leutkirch und der Ortschaft Reichenhofen große Betroffenheit und Trauer ausgelöst: Günther Falter ist tot. Der langjährige Ortschaftsrat und Ortsvorsteher der Teilgemeinde und Gemeinderat der „Unabhängigen“ in der Großen Kreisstadt erlag am 4. September im Alter von 60 Jahren der heimtückischen Krankheit, die ihn Ende 2017 veranlasst hatte, die politischen Ämter in seiner Heimatgemeinde abzugeben, die dann seine Frau Renate übernahm.