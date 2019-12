SPD-Parteitag debattiert Bildungs- und Außenpolitik

Von Deutsche Presse-Agentur

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Männer ist in der Augsburger Innenstadt ein 49 Jahre alter Mann getötet worden.

Zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar war das spätere Opfer am späten Freitagabend in der Innenstadt unterwegs, als sie auf die Gruppe stießen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es aus noch unbekannter Ursache zum Streit.

Opfer stirbt im Rettungswagen Einer der jungen Männer aus der Gruppe schlug dem Opfer demnach daraufhin gegen den Kopf.