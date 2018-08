SPD-Fraktions-Chef erwartet baldige Rückkehr von Sami A.

Wenn Erika Oelhaf Geschirr spült, benutzt sie Wasser aus gekauften Plastikflaschen. Denn seit fast drei Wochen sitzen die Rentnerin und ihr Mann auf dem Trockenen. Ihr Haus in Baien bei Berg wird mit Trinkwasser aus einem eigenen Brunnen versorgt. Weil es in den vergangenen Wochen jedoch so heiß und trocken war, ist der Brunnen fast ausgetrocknet – zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren. Jetzt müssen die Oelhafs mit Wasser aus dem Supermarkt Kaffee kochen.