Von Schwäbische Zeitung

Mit einem nicht alltäglichen Antrag eines Hauseigentümers auf Nutzungsänderung hat sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschäftigt. Hiernach beantragte der in Heroldstatt lebende Fachwirt für Alten-und Krankenpflege sowie Sozialwirt in seinem im Februar 2016 gekauften Haus in Merklingen eine ambulante Wohngemeinschaft gründen zu dürfen. Seine Ehefrau ist als ausgebildete Anästhesie- und Intensivfachschwester tätig. Ob es soweit allerdings kommt, ist aber offen.