SPD drängt auf Diesel-Nachrüstungen

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach der Abschiebung eines Mannes aus der Flüchtlingsunterkunft Ellwangen nach Italien sind Zweifel an seiner Herkunft aufgetaucht. In Baden-Württemberg wurde der Mann als Togoer geführt. Eine Polizeisprecherin in Mailand sagte der „Bild“-Zeitung (Donnerstag):

Bei uns hat er behauptet, er komme aus Ghana.“

Das baden-württembergische Innenministerium hat aber nach Angaben eines Sprechers vom Donnerstag keine Anhaltspunkte dafür, dass der Mann die Staatsbürgerschaft von Ghana hat.