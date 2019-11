SPD-Doppelspitze - Partei verkündet Stichwahl-Ergebnis

Das Erdbeben am frühen Dienstagmorgen im Westen Albaniens mit einer Stärke von 6,4 auf der Richterskala hat auch in unserer Region Betroffenheit ausgelöst – ganz direkt etwa bei der Firma Forschner in Spaichingen, die drei Werke in Albanien betreibt, oder bei Hausens Ex-Bürgermeister Hans-Heinrich Ahlfeld, der enge Beziehungen zu dem Land pflegt.

„Wir sind natürlich täglich, stündlich im Kontakt mit Albanien“, sagt Dietmar Geiger, einer der Geschäftsführer der Spaichinger Eugen Forschner GmbH, die drei Werke in Albanien mit ...