Spaziergänger halten Sexpuppe ohne Kopf für Leiche

Frühstück gibt es bei Josef Weber an diesem Morgen erst spät. Seit sechs Uhr war er bereits auf den Beinen und hat gearbeitet. „Jetzt brauche ich erst mal einen Kaffee“, sagt der Landwirt zu seiner Frau Paula Weber und zieht dabei gemächlich seine Arbeitsstiefel aus. Ihre Söhne David und Philipp kommen nach einer Weile ebenfalls in die große Stube des alten Bauernhofs in Mettenberg bei Biberach. Beide haben etliche Dinge im Kopf, die sie an diesem Tag erledigen müssen.