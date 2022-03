Spanien ganz ungewohnt: Unter Geiern und Künstlern in der Extremadura

Den Rest seines Lebens wollte er in der Extremadura verbringen. Den Wunsch hat Wolf Vostell recht deutlich gemacht: Er betonierte sein Auto ein. Bald 50 Jahre später steht der in Beton gegossene Opel Admiral immer noch dort, zur Freude der Menschen in Malpartida de Caceres und ihrer Besucher. Das Dorf im spanischen Hinterland, nicht weit von der Grenze zu Portugal entfernt, war der Sehnsuchtsort des deutschen Konzeptkünstlers Vostell, der in den 1960er- und 1970er-Jahren zu den führenden Köpfen der avantgardistischen, betont antielitären Fluxus-Bewegung zählte. Eine alte Wollwäscherei wurde zum Museo Vostell, das heute Kunsttouristen in die landschaftlich reizvolle, aber ziemlich abgelegene Gegend lockt.

„Als es 1976 eröffnet wurde, war es eines der ersten Museen in Spanien für Konzeptkunst“, erzählt Sara Fragoso, die durch die Ausstellung führt. Und das in der Extremadura, die damals einer der ärmsten Landstriche Spaniens war und noch heute eine der wirtschaftsschwächsten Regionen des Landes ist. Während Vostell sein Auto einbetonierte, hatten die meisten Menschen in seiner Wahlheimat noch nicht mal eines. Doch sie mochten den Sonderling aus Deutschland, und er mochte sie, animierte sie zur Teilnahme an Happenings oder Video-Kunstwerken. „Das gab es zu der Zeit sonst in ganz Spanien nicht“, sagt Fragoso. „Für uns hier ist es erstaunlich sich vorzustellen, dass die Leute von Malpartida an etwas mitwirkten, was man zu der Zeit eher in New York vermuten würde.“

Voller Überraschungen

„Alles, was du dir vorstellen kannst. Dort, wo du es dir nie vorstellen konntest“, lautet – frei übersetzt – ein treffender Werbespruch des Tourismusverbands der Extremadura. Die spanische Region wartet tatsächlich mit vielen Überraschungen auf. Nur nicht mit Meer und Stränden, die nach wie vor die meisten deutschen Spanienreisenden anlocken. Wer den etwas mühevollen Weg auf sich nimmt – vom Flughafen Madrid sind noch rund drei Stunden Autofahrt zu bewältigen –, wird dafür schon mal von Einheimischen im „wirklichen Spanien“ begrüßt. Ausländische Urlauber gibt es wenige in der Extremadura, die so groß ist wie die Schweiz, aber nur eine Million Einwohner zählt. Dafür kommen immer mehr Spanier aus anderen Regionen des Landes, wegen der Kulinarik, wegen der Natur und wegen Kulturveranstaltungen.

Schon die Umgebung von Vostells Museum erregt Aufsehen. Der Künstler hat sich von einer Landschaft aus eigentümlich geformten Granitfelsen anlocken lassen, die über einem Stausee thronen. Heute ist dies ein Naturschutzgebiet, es heißt Los Barruecos. Die Felsen tragen Namen wie „Schildkröte“, „Haifisch“ oder „Pilz“. Manche verlocken zum Klettern. An anderen finden sich prähistorische Gravuren, auf die Javier Sanchez Clemente hinweist, der durch das Gebiet begleitet. „Das ist Kunst aus der neolithischen Zeit, 5000 Jahre alt“, sagt der Guide. Er zeigt auf ein Strichmännchen, an dem nur jener Teil überdeutlich gezeichnet ist, der das Männchen zum Manne macht. „Abstrakte Kunst, schon damals“, sagt er und grinst. Wolf Vostell hätte seine Freude gehabt. Freude an Los Barruecos hatten auch die Filmemacher der amerikanischen Fantasyserie „Game of Thrones“.

Hinterlassenschaften der Berber

In der Provinzhauptstadt Cáceres herrscht Ruhe, typisch für die historischen Gassen der „Ciudad Monumental“. Der geschlossenen historischen Bausubstanz hat Cáceres die Aufnahme in die Unesco-Welterbeliste zu verdanken. Sanchez zeigt auf einen dicken, sandgelben Turm an der Plaza Mayor. „Der wurde von den Almohaden gebaut“, sagt er. „Nur aus Lehm“. Aus dem Jahr 1200 datiert das mächtige Bauwerk. Da hatte die Berber-Dynastie die Stadt gerade erobert. Anders als in Andalusien konnten sich die muslimischen Herrscher in diesem Teil Spaniens aber nicht mehr lang halten.

Nach der christlichen Reconquista erlebte die Stadt im 15. und 16. Jahrhundert eine weitere Blüte, 50 Adelspaläste entstanden. Viele junge Männer, die dort aufwuchsen, zogen später als Eroberer in die Neue Welt. Zumindest eine zog in die entgegengesetzte Richtung: Isabella von Montezuma, eine getaufte Tochter des Aztekenkaisers gleichen Namens, lebte, nachdem sie nach Spanien übergesiedelt war, in einem Palast in Cáceres. Ein paar Gassen weiter, an der Ecke der Kathedrale von Cáceres, steht auf einem Sockel die lebensgroße Bronzestatue eines barfüßigen Mannes, der die Hände andächtig über einem Kreuz gefaltet hat. „Das ist Pedro de Alcantara, der Schutzpatron der Diözese“, erzählt Javier Sanchez. „Er ist sehr beliebt in Cáceres. Viele Leute küssen seine Füße. Das bringt Glück und jungen Frauen einen Mann.“ Wie bestellt biegt eine Gläubige um die Ecke, die sich vor dem Patron verneigt und seinen bronzenen Fuß küsst.

Ein guter Platz für Geier

Vor dem Abschied aus der Extremadura zeigt sich die Region noch einmal von einer anderen, ebenfalls unerwarteten Seite. Im Nationalpark Monfragüe, gut eine Autostunde nordöstlich von Cáceres, findet sich der Besucher unter Geiern wieder. „Hier lebt die größte Kolonie von Mönchsgeiern auf der ganzen Welt“, erklärt Francisco Javier García Nuñez bei einer Tour durch das Schutzgebiet. „550 Tiere.“ Der Biologe überreicht ein Fernglas. „Das ist hier wichtig.“

Neben den Mönchsgeiern lebt in Monfragüe eine noch größere Zahl an Gänsegeiern. García Nuñez hält mit seinem Jeep an einem Aussichtspunkt an der Landstraße, die den Park durchquert. Unterhalb der Straße fließt der mächtige Fluss Tajo zwischen zwei Felsen hindurch, oben zieht eine große Zahl von Geiern langsame Kreise. Die Felsen heißen Salto del Gitano, sie sind die bekannteste Landmarke des Nationalparks. Und offenbar ein Lieblingsort der Geier. Einer sitzt auf einer Felszacke oberhalb der Straße, auf die García Nuñez nun sein Fernglas ausrichtet. „Sehen Sie die rote Färbung an seinem Hals?“, fragt er und deutet auf den Vogel. „Das ist Blut. Er hat vor zwei bis drei Tagen etwas gegessen.“ Dass gerade in Monfragüe so viele Geier zu sehen sind, führt der Biologe auf die geschützte Lage, günstige Winde und die große Verfügbarkeit von Nahrung auf den Ländereien der Fincas rund um den Nationalpark zurück. Der Aufstieg auf einen Bergrücken in der Nähe, auf dem eine Burgruine thront, bietet einen guten Überblick über den Park und das Umland und bestätigt den Eindruck, dass die Region wirklich dünn besiedelt ist. So dünn, dass genügend Platz für Geier bleibt. Und für neugierige Besucher ebenfalls.