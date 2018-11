Spahn will Abstimmung zu UN-Migrationspakt auf CDU-Parteitag

Eher überschaubar ist der Besucherstrom auch am zweiten Tag der Kontakta. Am Donnerstag dominierten überwiegend Senioren die Messe auf dem Greutplatz mit ihren acht Hallen und rund 250 Ausstellern, am Freitag waren an Dutzenden von Ständen die Händler und Anbieter lange Zeit unter sich. Manche sind regelrecht enttäuscht von dieser bisher eher ernüchternden Bilanz, andere sehen das gelassen und alle hoffen, dass es am Samstag und am Sonntag besser wird mit den Besucherzahlen.