Spahn trifft Hartz IV-Kritikerin zu Gespräch in Karlsruhe

Mesale Tolu hat seit Monaten auf diesen Augenblick gewartet. Im Verhandlungssaal der 29. Schwurgerichtskammer in Istanbul hat sie an diesem Donnerstagmorgen endlich Gelegenheit, ihre Forderung nach Freispruch und dem Ende ihres Ausreiseverbotes zu begründen. Auf der Anklagebank spricht Tolu von ihrem kleinen Sohn Serkan, der eigentlich in Deutschland in den Kindergarten gehen sollte, aber nicht kann, weil seine Eltern in der Türkei bleiben müssen.