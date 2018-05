Spahn: Jeder sollte Entscheidung zu Organspende treffen

Burger mit Fleisch vom Büffel, Pizza mit regionalen Zutaten oder einfach nur schwäbische Käsespätzle: Beim ersten Street Food Market auf dem Biberacher Gigelberg konnten Besucher am Wochenende Gerichte ganz unterschiedlicher Geschmacksrichtungen entdecken. Tausende Menschen, darunter Jüngere wie Ältere, stellten sich dazu an mindestens einem der 23 vertretenen Stände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an, um Essen auf die Hand zu bekommen.