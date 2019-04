Späte Gewinne an der Wall Street

Erst kurz vor der Schlussglocke haben sich die Anleger an den US-Börsen ein wenig aus der Deckung getraut. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 26.543 Punkte in das Wochenende. Der Euro legte nach den Wachstumszahlen aus den USA leicht zu. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1150 Dollar.