Sozialist Sánchez legt Amtseid beim spanischen König ab

Rund eine Woche nach dem verheerenden Feuer im Europa-Park in Rust ist die Betroffenheit bei den Verantwortlichen noch immer spürbar. In einer Videobotschaft, die der Park via Twitter verbreitete, richtete der Gründer des Europa-Parks, Roland Mack, emotionale Worte an die vielen Fans, denen das Schicksal des Parks und der zerstörten Attraktion "Piraten in Batavia" nahe geht.

"Sie geben uns moralische Stütze, Kraft und Hilfe, diese schwere Phase im Park zu überstehen", so Mack.