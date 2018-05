Sotschi-Medaillengewinner von Dopingvorwurf freigesprochen

Nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS dürfen einige russische Wintersportler ihre Olympia-Medaillen von Sotschi nun doch behalten.

Die Sanktionen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gegen 28 Athleten aus Russland wurden am Donnerstag komplett aufgehoben und ihre Ergebnisse von den Spielen 2014 durch den CAS wieder für gültig erklärt.

Darunter sind folgende Medaillengewinner:

Alexander LegkowSki-LanglaufGold über 50 km, Silber in der StaffelDmitri TrunenkowBobGold im ViererAlexej NegodajloBobGold im ViererAlbert DemtschenkoRodelnSilber im Einzel und der Team-StaffelTatjana IwanowaRodelnSilber in der Team-StaffelMaxim WylegschaninSki-LanglaufSilber über 50 km, im Teamsprint und in der StaffelAlexander TretjakowSkeletonGoldOlga FatkulinaEisschnelllaufSilber über 500 MeterJelena NikitinaSkeletonBronzeAlexander BessmertnichSki-LanglaufSilber in der StaffelNikita KrjukowSki-LanglaufSilber im Teamsprint

In elf weiteren Fällen erkannte der CAS ausreichende Beweise für ein Dopingvergehen in Sotschi 2014, verkürzte aber die Sperre für die Sportler. Die lebenslange Verbannung von Olympischen Spielen wandelten die Sportrichter in eine Sperre für die kommenden Winterspiele von Pyeongchang um. Betroffen davon sind nur zwei Medaillengewinner von Sotschi:

Alexander SubkowBobGold im Zweier und ViererAlexej WojewodaBobGold im Zweier und Vierer

In drei weiteren Fällen von Medaillengewinnern wird eine Entscheidung vom CAS erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen:

Olga WiluchinaBiathlonSilber im Sprint und in der StaffelJana RomanowaBiathlonSilber in der StaffelOlga SaizewaBiathlonSilber in der Staffel

