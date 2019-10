Sorgen vor Taifun: Formel-1-Qualifikation verschoben

Von Lena Müssigmann undFrank Hautumm

Nachdem der Beschluss zur Sanierung des Gespinstmarktes an der Verkehrsfrage gescheitert ist, will Oberbürgermeister Daniel Rapp jetzt die verfahrene Situation retten: Schon bis zur nächsten Gemeinderatssitzung will die Verwaltung überraschend ein Papier vorlegen, das die entscheidenden Fragen zum Verkehrskonzept für die Innenstadt beantworten soll, sagte er am Donnerstag der „Schwäbischen Zeitung“.

Rapp hofft, die zerstrittenen politischen Lager damit doch noch zu einem Konsens bewegen zu können.