Sorgen um Annalena Baerbock

In der vergangenen Woche kam heraus, dass die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vergessen hat, dem Bundestag ihre Nebeneinkünfte ordnungsgemäß zu melden. Es handelt sich zwar nur um Peanuts von 24 000 Euro, aber eine solche Vergesslichkeit ist angesichts ihres relativ jugendlichen Alters doch sehr bedenklich. Man fragt sich mit berechtigter Sorge, was Frau Baerbock als mögliche Kanzlerin alles vergessen könnte. Zu allem Übel hat sie auch die Seuchen-Kassandra Karl Lauterbach von der SPD mit dem Nachmeldevirus infiziert. Bei dem könnte die Vergesslichkeit dem Alter geschuldet sein. Ja, und ganz nebenbei haben wir erfahren, dass Baerbock und ihr Co-Grünen-Chef Robert Habeck zu den Corona-Helden der Republik zählen. Beide haben sich von der Partei den Corona-Bonus von 1500 Euro auszahlen lassen. Wir können uns das nur so erklären, dass sie als oberste Pflegekräfte der Grünen diesen Bonus genauso verdient haben wie andere Corona-Helden (m/w/d) in den Krankenhäusern.

Mit Freude durften wir noch zur Kenntnis nehmen, dass die Wählerschaft der Grünen vorzugsweise in SUVs – landläufig Geländewagen – unterwegs ist. Das ist sehr beruhigend, weil man davon ausgehen kann, dass die grünen Männlein und Weiblein sowie die d-Grünen auch in schwerem Gelände nicht steckenbleiben.

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat angemerkt, er werde sich jetzt wegen Annalena Baerbock nicht extra einen Geländewagen anschaffen. Außerdem leide er noch immer unter dem postpädagogischen Belastungssyndrom. Sein Harem leide mit. (vp)